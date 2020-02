Galerii ⟩ Üliõpilasselts Veljesto tähistas sajandat sünnipäeva

Pärast esidaam Kerstin Vesteli kõne tõid noored Veljesto liikmed ruumi raamitud Marilyn Monroe pusle. Miks? Marilyn Monroe pildist on kujunenud Veljesto ikoon ja siseringi nali. «Restaureerisime Marilyni pusle ära, see oli katki,» rääkis üliõpilasseltsis teist aastat olev folkloristikatudeng Hildegard Reimann. «Levisid kuulujutud, et pusle on ära põletatud, aga leidsime selle diivani tagant. Liimisime pusle viimases Müürilehes ilmunud Jevgeni Ossinovski artikli peale, mis täitis taustana hästi ära ka kadunud neli tükki,» lisas Reimann.

Kõne pidas ka Loomingu peatoimetaja Veljesto vilistlane Janika Kronberg, kes meenutas legendaarsete seltsi liikmete kirjanike Karl Ristikivi ja Bernard Kangroga seotud seiku ning nende sissekandeid külalisteraamatusse ehk Pläudisse nagu veljestolased ise seda nimetavad. Kronbergi hinge kriipis ka, et ta ei tea, mis sai 1990. aastal Soome sõprusseltsilt saadud kingitusest. «Mina sellest kingist osa ei saanud. See oli kilekotitäis kondoome. Kas keegi teab, mis neist sai,» küsis Kronberg.

Elu huumoriga võtmine ongi erinevate Veljesto liikmete sõnul neid ühendav lüli ja see, mis eristab ülejäänud üliõpilasseltsidest. «Veljesto on üliõpilasseltside paroodia, aga samal ajal intelligentne paroodia,» ütles Veljesto vilistlane Siim Lill. Eelnevalt öeldut iseloomustab seegi, et Siim Lille käest teda kirjeldavat tiitlit küsides palus ta endale viidata kui pseudokirjanikule või doktor Lillele.

Mis puudutab Marilyn Monroe puslet, et õnnestunud siinkirjutajal leida ühtki Veljesto liiget, kes mäletaks, kust Marilyn Monroe pusle pärit on või kuidas läks nii, et see muutus Veljesto sümboliks.