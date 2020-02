Sündmuskohal viibinud päästja sõnul helistas häirekeskusesse naaber. Päästja hinnangul on tõenäoline, et maja süttis, sest 1948. aastal sündinud majas elanud mees jäi sigaretiga magama. Mees on elus, ent meedikud viisid ta haiglasse tervisekontrolli.