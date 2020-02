Vargad viisid Tartust hinnalise GLS-klassi Mercedese linnamaasturi

Autoomanik Merle Pastik ütles, et tunne on väga halb ja lootus auto tagasi saada väike. Pastiku sõnul oli autole tehtud kaskokindlustus, mistõttu ei oska ta praegu hinnata veel tekitatud kahju, sest pole selge, kui suure summa kindlustus võiks hüvitada.

Lõuna prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rain Vosman ütles, et politsei töötab aktiivselt, et tuvastada Tartust ärandatud sõiduki asukoht ja kuriteo toimepannud isikud. Politseile teadaolevalt varastati autovõtmed toast. «Praegu teadaolevalt siseneti majja öisel ajal lukustamata ukse kaudu,» ütles Vosman. «Seega soovitame nii kodust lahkudes kui öisel ajal veenduda, et kasutataks tavapäraseid turvameetmeid: lukustades nii hoone kui ka sõiduki uksed ning võimalusel kasutades täiendavaid signalisatsioonisüsteeme. Võtmeid omakorda tasuks hoida kodus nii, et need oleks kõrvaliste pilkude eest ära pandud. Kahtlast tegevust märgates andke sest aga viivitamata 112 teada,» lisas Vosman.