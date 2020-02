Esimene võit ja kaheksa punkti: Kregor Hermet tõmbas selga Eesti vormi

Koondise ainsal Tartu meeskonna mängijal Hermetil on vanust 22 aastat ja pikkust 205 sentimeetrit. Ta mängija positsioon on suur äär ning Eesti-Läti liigas on Hermet olnud üks tartlaste esinumbreid. Keskmiselt on ta on mängudes toonud 16,6 punkti, olnud platsil 30,7 minutit ja teeninud 5,5 lauapalli. Päev enne esimest mängu oli Hermet ootusärevuses Eesti esindamisest ning sees püsis kindel võiduootus.

Sel hooajal olete pea igal mängul tartlaste poolel olnud üks edukaimaid punktitoojaid. Kuidas end tiimis tunnete?

Tunnen ennast Tartus väga hästi ja koduselt. Mul on käsil juba teine aasta Tartus ning eelmine hooaeg, kui tulin, sulandusin väga hästi sisse, see keskkond oli mulle sobilik. Meeskond on väga ühtehoidev ja tingimused tipptasemel, et areneda ja töötada iga päev.

Mitte ainult mina, vaid kogu meeskond on meil täis ohtlikke viskajaid, seega võime olla kaare tagant päris vastik sats.

Missugused on olnud hooaja parimad mängud?

Eks see hooaeg on meil käinud üles ja alla, üle kivide-kändude, aga kindlasti on meeles hooaja avapauk ja kodusaalis võidetud euromäng soomlaste vastu. See oli väga kõva, aga kahjuks me teise mängu tõttu siiski edasi ei saanud. Kodusest liigast annavad kõige magusama tunde need võidud, mis on saavutatud ühise meeskonna suure pingutusega, siis kui oleme saanud oma õige hingamise paika. Kohe tuleb meelde väga võitluslik mäng Rakveres ja paar magusat võitu kodus. Ja muidugi hiljutine Jūrmala mäng. Meil on veel hooaja lõpus ees mitu kodumängu ning kindlasti tahame need kõik võita ja pakkuda häid emotsioone. Soovime võidelda välja hea koha põhihooaja lõpuks, et sealt kevadel ehk midagi näppude vahele ka jääks.

Olete ainus, kes pääses Tartu meeskonnast Eesti korvpallikoondist esindama. Kui palju seda ette nägite ja ootasite?

Sellele pole hooaja keskel olnud aega keskenduda, aga alati on väga hea meel, kui saad kutse ja õnnestub saada valituks. Koondisesse tuleme kõik eri kohtadest kokku ja esindame kogu Eesti riiki. Tahame seda teha aina edukamalt ka tulevikus.

Mida tähendab mängida koondises?

Koondises mängimine on ikka natuke teistsugune kui klubiga. Eks minu roll siin ka erineb, mängitakse ju teiste asjade nimel ja rahvuse esindamine on alati uhke tunne. Koos uue peatreeneriga on ka uusi asju, mida kõvasti õppida, sest igal treeneril on oma nägemus. Püüan aru saada tema vaatenurkadest ning panna endale kõrva taha nii palju kasulikke asju kui võimalik. Meeskonnad, kelle vastu mängime, on väga kõrgel tasemel mängijatega ning nendega võistlemine arendab ja annab kogemusi.

Kuidas on koondis toiminud esimeste treeningute ja kohtumise põhjal?