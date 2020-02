Tartlased tähistavad vabariigi aastapäeva mitu päeva

Kõnelevad peaminister Jüri Ratas ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Nimetatakse ka Tartu aukodanikud ja Tartu Tähe kavalerid. Tartu Postimees teeb kontsertaktusest otseülekande, et sellest saaks osa võimalikult palju inimesi.

Ürituse korraldaja Riho Leppoja sõnas, et rahvapidu on iga aasta olnud üsna menukas. «Inimesed jõuavad Toomemäelt ikka Raekoja platsile ning jäävad siia laulma ja tantsima,» ütles ta. Leppoja märkis, et segarahvatantsurühma Vassakule kutsub inimesi tantsima ning folklooriklubi Maatasa mängib haaravat ja hoogsat muusikat. Pidu kestab kuni poolteist tundi. Sooja teega kostitab naiskodukaitse.