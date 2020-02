Elva vallas Ulilas elavad Jaanus Lauri (esiplaanil vasakul) ja Erki Raamets näitasid, et Kesk tänav on liiga kitsas autodele ja jalakäijatele. Vasakul on näha vana kõnnitee jälgi. Uue kõnnitee ehitus on kavandatud 2023. aastasse.

FOTO: Margus Ansu