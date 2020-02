Mänguasjamuuseumis avati uus näitus

Mänguasjamuuseumi näitusele on välja pandud Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna tudengite käsitöödoominod, mille kujundused on inspireeritud Eesti rahvusmotiividest ning mis on valminud õppetöö osana aastatel 1997–2012. Varem on kultuuriakadeemia õpilaste loodud rahvuslikud lauamängud olnud eksponeeritud näiteks Eesti Rahva Muuseumis, Eesti rahvusraamatukogus ja mitmel pool välismaa muuseumides.