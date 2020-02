Martin Halliku advokaat: tänane otsus pole õige ja me vaidlustame selle riigikohtus

Martin Halliku esindaja Kristi Sild nimetas Tartu ringkonnakohtu otsust elukaugeks ja heitis ette, et otsus ei arvesta reaalsete inimsuhetega, mis on mitmekülgsed nii suurtes kui ka väikestes töökollektiivides.

«Esiteks ei nõustu me sellega, et kui intiimsuhe on vahetult alluvate isikute vahel, siis tuleb igal juhul eeldada, et see ei ole konsensuslik. Seda ka siis, kui on hulgaliselt tõendeid, mis näitavad vastastikkust sõbralikku suhtlust,» ütles Kristi Sild.

«Sellise meelevaldse käsitlusega ei saa põhimõtteliselt nõustuda. Hallik ei ole mitte kedagi ahistanud ning tema töösuhe on õigusvastaselt lõpetatud. Nõukogude ajal kirjutati ümber ajalooõpikuid ja seda kutsume nüüdsel ajal tagantjärele ajaloo võltsimiseks. Umbes samasugune nähtus on toimumas kahetsusväärselt ka käimasolevas asjas, kus tagantjärele ja juriidilist jõudu kasutades kirjutatakse ümber suhe Halliku ja tema kolleegi vahel,» arutles Sild. Tema hinnangul muudavad otsuse seisukohad võimatuks ahistamissüüdistustele vastu vaidlemise ja panevad ebarealistliku tõendamiskoormise inimesele, kelle kohta on esitatud ahistamiskaebus.