Tartu trio mängib kullafondi lugusid

Kavas on Schuberti trio, mis on kuulus suur lugu, aga viimasel ajal kõlab harva, sest on mängijaile paras pähkel ega ole ka kontserdikorraldajate lemmik. Saint-Saensi trio kõlab Tanel Joametsa teada veel harvem, ja pole nii kuulus ka, ometi on see väga ilus, kevadiselt hoogne ja värvikas teos. Esimene lugu kestab kontserdil umbes 45 minutit ja teine pool tundi.