Jääaja keskus avab koolivaheajal putukanäituse

Näitusel saab sügavuti aimu, kuidas toimib maailm koos putukatega, milline oleks see ilma putukateta ja kuidas on elada putukana oma kitiinkestas. Põhjalikult saab tutvuda inimeste ja putukate omavaheliste suhetega, nii vaenulike, sõbralike, kasulike kui ka üksteist kahjustavatega.

Väljapaneku ühe sisulooja Annelie Ehlvesti sõnul on teema väga oluline ja eluline, sest teadlaste andmetel on hetkel käimas suurem putukate väljasuremise laine, pea poolte putukaliikide arvukus on kiirelt vähenemas ning putukamaailma mured vajavad aina rohkem tähelepanu ja tundma õppimist. «Näitus saigi tehtud, et noortele loodussõpradele putukate olulisust tutvustada – näidata, mis hüvesid nende olemasolu ja töö meile pakub, alates ravimitest kuni meie ja loomade toidulauani,” lisas projektijuht Krista Tomson.