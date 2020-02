Politsei ootab otsingule appi vabatahtlikke

Waldeko on keskmist kasvu, tal on seljas hallikas-sinine talvejope, peas hallikas kootud müts ja jalas musta värvi dressipüksid. Mehel on oma tervisliku seisundi tõttu keeruline tajuda ümbritsevat ning ta võib paluda end autoga kuhugi sõidutada. Politsei palub kõigil, kes on Waldekot näinud või teavad midagi tema asukohast, anda sellest teada hädaabinumbril 112.