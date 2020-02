Tartu ettevõtlusosakonna juhataja läheb pensionile

«Avaldus on sisse antud ja kunagi peab selle otsuse tegema,» ütles Blumenau. «Tervis ka logiseb ja hääl on ära. Ausalt öelda ei taha ka teatud asju enam koordineerida, on tunne, et piir on ees, uusi ideid enam ei tule, õige on anda teatepulk üle nooremale.»

Huvitav töö

Blumenau ütles tehtule tagasi vaadates, et meenutada on palju, sest osakond on vedanud rohkelt suuri üritusi, mis on linlaste hulgas menukad olnud. Ta kahetses, et rahvusköökide nädala korraldamine, mis klappinuks ka kultuuripealinna, on soiku jäänud. Töö osakonnas on aga kogu aeg olnud huvitav, ka erastamise aeg, millega tuli tegelda kolm aastat.

Pildil ettevõtluse arengu peaspetsialist Alo Lilles. FOTO: Kristjan Teedema

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et seniste kokkulepete kohaselt peaks aprilli algusest saama ettevõtluse osakonna juhatajaks Alo Lilles, kes on üle nelja aasta olnud samas ettevõtluse arengu peaspetsialist. Kavandatud on ka suunamuutus, et osakond hakkaks rohkem tähelepanu pöörama ettevõtluse ja uusettevõtluse arendamisele. Samuti on kokku lepitud mõnest senisest rollist loobumine: laatasid hakkab korraldama linnaettevõte Tartu Turg.

Pikk ametiaeg

Malle Blumenau sai ettevõtluse osakonna juhatajaks 1. septembril 1998. Enne seda, 1996. aasta algusest oli ta olnud välissuhete ja ettevõtluse arengu osakonna juhataja asetäitja ja hiljem kohusetäitja.