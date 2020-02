Päästeameti kuldsete tammelehtedega teenetemedali pälvinud Lõuna päästekeskuse Tabivere päästekomando päästja Juhan Juhaste on oma vahetuses ka autojuht. Uksed on päästeautol lahti, et pritsimehed kiiremini välja sõita saaksid.

FOTO: Margus Ansu