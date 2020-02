Vanemuise tänaval mullu sügisel muutunud parkimiskorraldus nõuab teatrisse tulijailt kannatlikku meelt ning Tartu linna head tundmist. Eriti puudutab see neid, kes tulevad vaatama etendusi Vanemuise teatri väikeses majas, sest mõlemal pool Vanemuise tänavat on nüüd jalgrattateed. Parkimiskohti seal enam pole ega ka tule, samuti on parkimisega väga kitsas Vanemuise suure maja lähimas ümbruses. Probleemi ainus lahendus on kuni viieminutiline jalutuskäik.