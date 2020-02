Prognoosi kohaselt on õhtul pilves selgimistega ilm ja temperatuurid on plusspoolel. Kohati sajab vihma või lörtsi, tihedam sadu on Lõuna-Eestis. Öösel alates Lääne-ja Kesk-Eestist pilvkate hõreneb ning teetemperatuur võib langeda kohati nullkraadist madalamale. Märgadel teedel tekib öösel libeduse oht.