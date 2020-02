Tammelinnas puhkes elumajas põleng

Päästjad tegid kindlaks, et tulekolle asus maja keldris, kus oli süttinud sinna ladustatud ehitusmaterjal. Päästetööde juht sõnas, et süttinud oli nii puitmaterjal kui ka soojustusmaterjal, mis ajas terve maja paksu musta tossu täis.

Majas käis parasjagu kapitaalremont ning seal keegi sees ei elanud. Ka põlengu ajal ei viibinud majas kedagi. Majaomaniku väitel lülitas ta alati majast lahkudes keldrikorruselt elektrivoolu välja ning ta kahtlustas, et põleng võis alguse saada süütamisest. Päästetööde juht seevastu sõnas, et hetkel on põlengu tekkimise põhjustest vara rääkida, sest põlengu põhjus selgub ekspertiisi käigus.