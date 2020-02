Tartu tervishoiu kõrgkool avab huvilistele uksed

Kõrgkooli teenuste ja koostöö koordinaator Richard Jalakas ütles, et kuna rakenduskõrgkoolis on olulisel kohal praktiline õpe, saab ka avatud uste päeval erinevate õppekavade tegevusi ise töötubades proovida. Näiteks õenduse töötoas on võimalus harjutada erinevaid õendusprotseduure, bioanalüütiku töötoas saab teha mikrobioloogilist külvi, tervisekaitse spetsialisti töötoas hinnata joogivee kvaliteeti. Koostöös Tartu kiirabiga on võimalik vaadata kiirabiauto sisse ning samuti saavad osalejad külastada Tartu ülikooli kliinikumi erinevaid osakondasid, et näha haiglatöö telgitaguseid.