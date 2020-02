Miss Valentine toob Tartusse 35 riigi parimad võimlejad

Viiel päeval võtab võimlemise jõuproovist osa ligi tuhat võistlejat, 35 riiki ja ligi 250 taustatiimi. Meeleolukaimad päevad publikule on laupäev ja pühapäev.

Kuulsaimate osalejate hulgas on Venemaa kaksikõed Dina ja Arina Averina, kellest esimene on valitsev maailmameister iluvõimlemises. Eestlastest on kohal meie parimad, näiteks valitsev Eesti meister iluvõimlemises Viktoria Bogdanova.