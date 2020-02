Piinatud hinged treppidel

Kirjanik Fjodor Dostojevskile on omane sügav psühholoogilisus ja filosoofia. See teeb tema teosed ajatuks ja annab põhja üha uutele tõlgendamisvõimalustele. Ehk on see ka põhjus, miks samad inimesed ning kooslused ikka ja jälle tema poole vaatavad – iga uus pilk avab uued sügavused ja peateemad. Öeldakse, et kolm on kohtu seadus ja lavastaja Kalev Kudu kohtubki Dostojevski kurjade vaimudega juba kolmandat korda.