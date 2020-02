Tartus avatakse mahukas Eesti ehtekunsti näitus

Eksponeeritud on üle 300 teose 86 autorilt. Valik põhineb peamiselt Eesti Tarbekunsti- ja disainimuuseumi ehtekogul. Lisaks on näitusele kaasatud teoseid ka Tartu kunstimuuseumist ja autoritelt. Ehtevalik 1950. aastatest tänaseni annab võimaluse vaadata ehet kui iseseisvat teost ning tunnetada, avastada, lahti mõtestada või laiendada ise selle tähendusvälju.

Ehtekunst on üks laiahaardelisem, mõõtmetelt küll väike, kuid inimesele intiimselt lähedal asuv tarbekunstivaldkond. Näitusel tõstetakse autoriehe esile kui kunstniku isikupärase eneseväljenduse vahend, mis väärtustab inimest kõige erinevamatel viisidel, pakkudes talle jätkuvalt uusi visioone ja konteksti. Tegu on loominguga, mis tugineb eksperimentaalsusele nii oma ideedes, materjalides kui ka oskustes. Autoriehtele on omane edastada oma ajale olemuslikku, kuid ka ajale vastu pidada.