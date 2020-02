Tartus tehti Eestis esimene kogu keha kiiritusravi leukeemiat põdevale lapsele

Arst Lenne-Triin Kõrgvee sõnul on elumus lapseea vähi korral viimase poole sajandi jooksul märkimisväärselt suurenenud ning tänapäeval on viis aastat peale esmast vähidiagnoosi Euroopas elus seitse-kaheksa last kümnest. «Meie eesmärk on pakkuda ka Eesti lastele parimat teadaolevat võimalust saada haigusest vabaks, selleks võtame kasutusele järjest uusi ravivõimalusi,» ütles Kõrgvee. «Nii toimus esimene kogu keha kiiritusravi vereloome tüvirakkude siirdamise eelse ravikompleksi osana, mis pakub parema võimaluse saada haigusest vabaks retsidiveerunud leukeemiaga lastele,» täpsustas ta.