Finnair kaalub lennuplaani muudatust ja lisalende

«Finnair uurib võimalust hommikust väljalendu Tartust natuke hilisemaks ja õhtust tagasilendu Helsingist natuke varasemaks saada nii, et kõik jätkulendude reisijad ilusti peale jõuaksid,» ütles Klaas. «Hommikuga on lihtsam. Kui praegu läheb lend kell 5.20, aga hakkab minema paar-kolmkümmend minutit hiljem, on see reisijaile kindlasti võit, kui nad kenasti edasi ka saavad. Samuti kui õhtul pool tundi varem tagasi jõuab. Finnair on valmis graafikut mugavamaks muutma.»

Teine sõnum kohtumisest oli, et päevaseid lisalende Tartu ja Helsingi vahel on loota kõige varem 2021. aasta suvel. «Finnairi esindajad väljendasid heameelt, Tartu liinil läheb hästi, ja möönsid, et lisalendusid, just päevaseid, oleks vaja. Küsimus on aga selles, kas kõigil päevadel, ja kui tihe see graafik peaks olema,» sõnas Klaas. «Kooskõlastame kellaaegu – mida meie sooviksime ja milline oleks nende poolt parim, arvestades jätkulendude võimalusi, et saaks edasi lennata Euroopasse, üle Atlandi või Aasiasse teatud päevadel.»