Reklaam tituleerib Lemmit Kaplinskit juba Tartu volikogu esimeheks, ehkki valimised on alles neljapäeval

Seejuures võib pidada väikestviisi kurioosseks, et pidupäeva hommikul Kalevipoja kuju juures toimuva rivistuse puhul on üheks kõnelejaks märgitud Tartu linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski. Nimelt pole esialgu täit kindlust, et Kaplinski 24. veebruaril volikogu juhi tiitlit kannab, sest vabad valimised seisavad raekojas ees alles neljapäeval.

Tõsi, Kaplinski saamine volikogu esimeheks on väga tõenäoline, sest teda on ainsa kandidaadina nimetatud Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide hiljutiste koalitsioonikõneluste käigus. Kuid fakt jääb faktiks: praegu on linnavolikogu esimees keskerakondlane Aadu Must ning päris olematuks ei saa pidada ka võimalust, et volikogu istungil esitatakse Kaplinski kõrvale mõni teine kandidaat.