President Vladimir Putin võib Tartusse kongressile tulla, aga võib ka tulemata jääda

Täpselt nelja kuu pärast käib Eesti Rahva Muuseumis kaheksas soome-ugri rahvaste maailmakongress. Ja kuigi Eesti president Kersti Kaljulaid on andnud Venemaa presidendile Vladimir Putinile üle kongressi korraldajate kutse osaleda kongressil, ei ole kindel, kas Putin tuleb. «Lõplikku kinnitust, et Venemaa president on tulemas, ei ole me veel saanud,» ütles ettevalmistava töörühma liige Anne-Ly Reimaa. «Me ei tea, kas ta tuleb või ei, aga igal juhul oleme tema tulekuks valmis.»