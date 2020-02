Tartumaa Kuldse Tammeoksa kandjate read täienevad

«Iga tunnustus on väga meeldiv, eriti töö eest, mis on tehtud armastusega,» märkis Utso, kes on kõige staažikam Tartumaa rahvamaja juhataja.

Professor Andres Metspalu on andnud suure panuse geenitehnoloogia ja molekulaardiagnostika arendustegevuse edendamisse Eestis ning saavutanud sellele laiaplaanilise rahvusvahelise nähtavuse. Tema tulevikku suunatud ideede ja pikaajalise töö tulemusena on arendatud Eestile oma biopank – Tartu ülikooli Eesti geenivaramu, mis on loonud eeltingimused personaalmeditsiini juurutamiseks Eestis. Praegu on biopangas hoiul üle 200 000 geenidoonori andmed. Professor Metspalu sõnul ei ole töö geenivaramuga kaugeltki lõppenud ning peatselt on taas uudiseid tulemas. «Vaja on tänada doonoreid, kes on andnud verd geenivaramu loomise tarbeks,» ütles ta.