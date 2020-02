Hotellipidajatel tuleb üha enam arvestada lastega peredega

Tellijale

Näiteks Emajõe kaldal asuvas Dorpati hotellis on sellest kuust senise viie asemel kümme peretuba, sest just neist on Tartus enim puudu. Pealegi käib Tartus järjest rohkem külalisi, sealhulgas lastega peresid. Kui varem tuli lastega peredel broneerida kaks tuba korraga ja see kätkes endas ohtu, et kui lapsed tahavad tulla vanemate tuppa, võivad nad koridori luku taha jääda või hulkuma minna, siis nüüd on Dorpatis peretubade lahendus selline, et kahe toa vahel on uks.