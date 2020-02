Eili Arula: Eesti Laulu on Tartusse väga vaja

Eelmisel nädalal Tartus peetud poolfinaale vaadates oli hea meel tõdeda, et konkursi korraldajad on mullustest vigadest õppinud ning laulukonkursi Tartusse toomise sünniraskused on ületatud. Saatejuhid Karl-Erik Taukar ja Tõnis Niinemets täitsid lauludevahelise programmi lustakalt ja ladusalt ära, heli oli korras nii teleülekandes kui ka kohapeal.