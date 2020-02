Mait Raava: kliinikum peab valima endale arstist juhi

Parimates haiglates annavad juhid alluvatele suurema iseseisvuse kulutuste üle otsustamisel. Kust jookseb piir mõistlike ja ebamõistlike kulutuste vahel, suudab adekvaatselt hinnata ainult ravivõtteid tundev inimene. Mittearstist juhil on siin võimalus ainult kaudselt midagi arvata ning nii on oht ebaadekvaatselt sekkuda ja arengut pärssida üsna suur.

Edukal haiglajuhil peab olema kolm omadust: suur usaldusväärsus, arstide usaldus tema kui juhi vastu ja suurepärased suhtlemisoskused. Väga oluline aspekt on ka see, et määrates haiglat juhtima tipparsti, saavad patsiendid selge sõnum, et haiglas on patsient ja ravi headus esikohal.

Ka annab see praegustele ja tulevastele arstidele sõnumi, et eriala tippametisse jõudmine on oodatud ja võimalik. See on aga väga tähtis, kuna andekaid köidavad organisatsioonid, mida juhivad valdkonna parimad, kelle käe all saab end arendada ja võimeid maksimaalselt realiseerida.

Eelöeldu valguses pole tegelikult üllatav, et kliinikumi juht kliinikujuhtide usalduse kaotas. Küllap oleks kliinikumi juht võinud paremini suhelda, kuid suure tõenäosusega poleks seegi palju aidanud, kuna tegelikult pole küsimus konkreetse inimese isikus, vaid selles, et ta pole arst ja ei tunne ravimeetodeid küllaldaselt suutmaks juhtida tipphaiglat. Peaküsimus on, millisena me soovime kliinikumi näha nüüd ja tulevikus. Kas ühena Euroopa tipphaiglatest või tavalise keskpärase haiglana. Kui meie soov on tipphaigla, siis tuleb kliinikumile valida arstist juht.