Selgus Kastre valla kaasava eelarve võiduidee

Kaasav eelarve toimus vallas teistkordselt ning kasvanud oli nii hääletusel osalenud ideede arv kui ka hääletajate arv. Sel korral andis oma hääle 7,5 protsenti kõigist 16-aastastest ja vanematest Kastre valla elanikest, kokku 333 inimest. See on enam kui kaks korda rohkem kui eelmisel, kaasava eelarve esmakordse rakendamise aastal. Kaasava eelarve summa Kastre valla eelarves on 20 000 eurot.