Tartu linn kutsub eakaid Eesti vabariigi aastapäevaaktusele

Abilinnpea Mihkel Leesi sõnul on väärikatele tartlastele korraldatav kontsertaktus hästi vastu võetud traditsioon ning ERMi oodatakse palju inimesi. «Väärikas vanuses tartlased on linnale palju andnud ja see on hea võimalus neid tänada, tunnustada kõige aktiivsemaid eakate ühenduste liikmeid ning pakkuda võimalust tulla kokku ja üheskoos meeleolukaid esinemisi nautida,» sõnas Lees.