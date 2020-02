Vehkleja Julia Beljajeva kella ei vaata

Möödunud aasta edukaim Tartu nais­sportlane Julia Beljajeva on alustanud uut aastat tiheda graafikuga. Ta kuulub Eesti epeenaiskonda ja neil on õhus Tokyo olümpiamängude pilet. Stressirikkas õhkkonnas kerivad pinged mõnikord haripunkti, kuid sportlasel tuleb hoida vaim tugev. Nendel harvadel hetkedel, kui Julia Beljajeva on Tartus, aitab ta oma nõu ja jõuga juhendada oma tädi Natalja Kotova õpilasi Tartu spordiseltsi Kalev treeningutel.