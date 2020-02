Heiki Lill: kas lennata Tartust Helsingisse?

Saan aru, et Tartu lennuliin ongi mõeldud ennekõike selleks, et jätkulendudele inimesi ette vedada. Väljumisaegade mõttes on see liin selleks ka igati sobiv. Nii püütaksegi pigem neid kliente, kes tahavad Helsingist edasi minna ja hiljem sama teed naasta. Teisisõnu polegi Tartu lennuliin mõeldud lõunaeestlaste Helsingisse meelitamiseks. Ehk siis turistid ja kalevipojad pole sihtrühm, keda oodatakse.

Konverentsituristid on üsna oluline kontingent, keda tasub Tartu transpordiühendusi kujundades silmas pidada.

Kes meil siis üle jäävad? Ennekõike ärireisijad ja konverentsidel osalejad. Teaduskonverentside mõttes on Tartul suur potentsiaal. Toimub ju siin nii ülikoolides kui ka väljaspool kõrgkoole sageli väga kõrgetasemelisi konverentse. Samas on liikumine kahepidine: võtavad ju meiegi ülikoolide töötajad aktiivselt osa konverentsidest mujal maailmas.

Jah, konverentsituristid on üsna oluline kontingent, keda tasub Tartu transpordiühendusi kujundades silmas pidada. Seda eriti teadmises, et tavaliselt maksab konverentsil osaleja reisi kinni mõni huvitatud pool, mitte osaleja isiklikult. Seega ei ole see segment ka väga hinnatundlik.

Kui sihtkohana peetakse silmas Helsingit ennast, siis näib Finnairi lennuliini peamine sihtrühm olevat siiski eeskätt ärireisija. Teisalt on ajaloost teada, et kuni mingi ajani olid ka Tallinna lennujaama kliendid valdavalt ärireisijad. Vahepeal on eestlased saanud jõukamaks ning Tallinna-väljumistel jäänud ärireisijad selgelt vähemusse. Siit küsimus: kas otse Tartust Helsingisse külla minemiseks peab samuti ootama, kuni lõunaeestlased rikastuvad?

Kuni Soome avastamine õhusilla kaudu on kallis, saavad meie inimesed nautida valdavalt ikka kauneid vaateid bussi- või rongiaknast ning tunda merel laienete loksumist. Samuti rahulikult mõlgutada mõtteid lendamise kahjulikkusest ja unistada neljarajalisest maanteest, Rail Balticust ning tunnelist Soome lahe all. Ja miks mitte viia maad mööda põhjanaabritele külakostiks odavat Läti õlut?