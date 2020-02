Linn tahab nõudeid äpitaksodele karmistada

Telefonirakendusega tellitavad taksod nagu Bolt, Uber ja Yandex ei pea praeguse seaduse järgi oma autosid markeerima ega katusele plafooni panema. See muudab äpitaksojuhtide sõidu- ja teenindajakaardi kontrollimise praktiliselt võimatuks, sest äpitaksosid on keeruline tavalistest tänaval liikuvatest autodest eristada. Tartu linnavolikogu majanduskomisjon leiab, et see seab äpitaksod tavataksode ees eelisseisu.