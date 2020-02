Laest kukkunud krohvilahmakas sundis spordisaali sulgema

Tellijale

Majas viibis tol hetkel vaid koristaja, kes kuulis kõva matakat ning arvas esiti, et ehk tõstsid trennipoisid saalis raskusi ümber. Läinud vaatama, leidis koristaja keset spordisaali põrandat krohvihunniku ning laest vaatas talle vastu paneeli armatuur. Oli õnn, et õnnetuse ajal kedagi spordisaalis polnud, sest alla kukkunud krohvihunnik oli piisavalt suur, et kellelegi kaela sadades viga teha.