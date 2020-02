Pildid: Joonisfilmi «Sipsik» Tartu eellinastust väisas ka hulk kaisu-Sipsikuid

Eno Raua samanimelise raamatu aintel valminud joonisfilmi «Sipsik» esilinastus on järgmisel nädalal, kuid Tallinki perepäeva raames saab filmi vaadata Apollo kinodes juba täna.

Mitmetel Tartus täna seansi algust oodanud väikestel kinokülastajatel oli oma isiklik Sipsik kaasas. 4-aastasel Elisel oli neid kaasas lausa kaks. Ta oli tulnud koos perega filmi vaatama Valgast. Elise ema Tiia sõnas, et nad lõpetasid Sipsiku raamatu lugemise paar päeva tagasi. «Tütar nõudis korduslugemist,» sõnas ema.

Joonisfilmis annab Sipsikule hääle Ott Sepp ning ka kirjanik Eno Raua lesk Aino Pervik selgitas, et autor pidas Sipsikut ikkagi pigem poisiks.

4-aastase Elise ema Tiia arvas kunagi plikapõlves raamatut «Sipsik» lugedes, et raamatukangelane on ikka tüdruk. «Aga nüüd ma mõtlen, et tal vist polegi sugu,» sõnas ema.

Kinoseanssi oodanud kuueaastasel Eliisel oli samuti kaasas kaisu-Sipsik. Tema arvates on Sipsik ikka poiss. Ema Triinu abiga on nad Sipsiku raamatu lugemisega jõudnud poole peale. «Ta ise proovib ka lugeda, aga vajab veel lugemisel natuke minu abi ka,» märkis Triin.

Peagi kolmeaastaseks saaval Rionil oli tänane «Sipsiku» eelseanss elus esimene kinoelamus. Kinno läks Rion koos isa Raldiga. Tema ema Ilona ja kärus jalgu siputanud väiksem vend veetsid senikaua aega kaubanduskeskuses. «Kui pisema ka kinno võtaksime, siis ei saaks keegi filmi vaadata,» sõnas ema Ilona naerdes.

Ka Rionile on vanemad jõudnud Sipsiku raamatu ette lugeda. Kuigi Rion keeldus ise ütlemast, kas Sipsik on tema meelest poiss või tüdruk, siis isa Raldi oli kindlalt seda meelt, et Sipsik on poiss.

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud vahva raamatutegelane, kellega tänaste laste emad-isad on suureks kasvanud, sümboliseerib lapsele omast siirust, uudishimu maailma vastu, vallatut meelt, kõike võitvat sõprust ja universaalset armastust.