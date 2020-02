Politsei avastas Jõgevamaalt kaheksa ebaseaduslikku relva

Kõre lisas, et kui keegi avastab oma vanast talumajast või mujalt ebaseaduslikke relvi, on kõige õigem neist ise politseile teada anda. «Kui ebaseaduslik relv on kellegi valduses tema teadmata, ei tasu karta karistust, kui need vabatahtlikult politseile loovutatakse. Küll järgneb kriminaalmenetlus juhul, kui selliseid relvi tahtlikult varjatakse, ähvardamiseks või muude kuritegelike kavatsuste elluviimiseks kasutatakse,» rõhutas Kõre.