Kutsekoolide ettevõtlusoskuste kaksikvõit tuli Tartusse

Ettevõtlusõppe programmi «Edu ja Tegu» ning SA Innove kutsehariduse ettevõtlusõppe suuna eestvedaja Katrin Kivisilla sõnul oli esmakordse ettevõtlusoskuste võistluse eesmärk näidata, et paljudel inimestel on olemas nn ettevõtlusgeen, kuid talle tuleb anda võimalus seda ka enda jaoks avastada. «Kutsehariduse erialad annavad hea baasi erinevate võimaluste avastamiseks ning kutsehariduses viimastel aastatel olulisemaks muutnud ettevõtlusõpe lisab oskusi ja julgust ideede elluviimiseks. Esmakordse võistluse kohta ja arvestades seda, et koos võistlesid esmakursuslased ja vanemate kursuste õppurid, oli noorte tase üllatavalt kõrge ja konkurents esikolmiku pärast tihe,» jagas Kivisild positiivseid emotsioone võistlusest.