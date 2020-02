Noored heitsid pilgu oma tulevikku

Intellektika projektijuhi Teno Kikkuli hinnangul täiendab mess kooliprogrammi. «Kuigi Intellektika toimub koolipäeval, on programm üles ehitatud selliselt, et igaüks saaks messilt uusi teadmisi, kontakte ning inspiratsiooni edasiseks haridus- ja tööeluks,» ütles Kikkul. «Messikülastajatel tasuks kindlasti enne tutvuda eksponentide pakutava tegevuse ja programmiga, et päev maksimaalselt ära kasutada.»