Tartu sotside juht kinkis Jaan Tootsile roosi abi eest uue koalitsiooni loomisel

Eelnes Keskerakonna abilinnapea Monica Ranna umbusaldamine (poolt 27, vastu 15). Uue koalitsiooni ettepanekul määras volikogu umbusaldatud abilinnapeale kahe kuu palga ulatuses hüvitise, sama palju hüvitist määrati ka tervise tõttu tagasi astunud abilinnapeale Madis Lepajõele. Tartu abilinnapea töötasu on 4000 eurot kuus.

Võimuvahetuse vormistamise juurde käis mitmeid kriitilisi ja teravaid avaldusi. Hiljuti Isamaaga liitunud Kaja Tarto kasutas sotside poole pöördudes muu hulgas väljendit, et nende edu on rajatud emotsionaalselt väärkoheldud ja nurka surutud naise õnnetusele.

Tartu Eest valimisliidu esindaja Vahur Kalmre ütles, et vilets tunne on, sest volinikke kutsutakse umbusaldama abilinnapead, kelle suhtes sisuliselt umbusaldamise põhjust ei ole. «Monica Randa tuleb tegelikult kaitsta, kui ta oleks abilinnapea, teda aga ei saa kaitsta, sest ta on eelkõige poliitik ja sellesse ametisse tulles teadis ta suurepäraselt, millesse ta tuleb,» sõnas ta. «Selle seebiooperi, mille Tartu on läbi elanud ja mis kahjustas linna mainet, tegelik põhjus ei ole Monica Rannas ega Jaan Tootsis, vaid selles, et me mängime parlamentlikke mänge kohalikul tasemel. Poliitika tuleks linnavalitsusest tuua volikogusse.»

Kingiti lilli. Näiteks sotside Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof kinkis punase roosi Keskerakonna Tartu piirkonna juhile Jaan Tootsile. «Väga tänan Jaan Tootsi, kes pooldab Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide liitu, tahan ka seda öelda, et ta pole jätnud mitte ühtegi sammu selleks tegemata,» sõnas ta.

EKRE fraktsiooni juht Indrek Särg kinkis omakorda sotsidele sinivalged õied. «Meenutamaks, et Tartu on Eesti linn,» ütles ta.