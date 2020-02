Judokad liiguvad tõusvas joones, medaleid tuleb aina juurde

Kalevi spordihallis peetud Tallinn Judo Cupi võistlusel võtsid omavahel mõõtu 531 judokat Eestist, Venemaalt, Leedust, Lätist ja Ukrainast. Tihedas konkurentsis suutsid Tartu Do kasvandikud viies vanuseklassis (U12, U14, U16, U18 ja U21) välja võidelda kaheksa kuld-, seitse hõbe- ja seitse pronksmedalit.

Tugev võistlus

Samuel Mikk, kes tõi koju esikoha U18 vanuseklassis kaalukategoorias + 90 kg, tundis end võistlustel hästi. «Võit tuli kergelt, olin enesekindel. See turniir on hea rahvusvahelise tasemega ja kogemusi saab kõvasti juurde,» rääkis Mikk. Tema klubikaaslane Reio Hannus ütles, et kolmas koht U16 vanuseklassis kaalukateoorias 66 kg tuli üsna raskelt, sest vastane oli tugev. Hannus nõustus, et võistlus oli arenemiseks hea platvorm ja heal tasemel.

Judokaid kõrvalt jälginud treener Priit Berg ütles, et Tallinn Judo Cup on Baltimaade tugevaim ning varem pole tartlaste edu nii suur olnud. «Kõik olid väga tublid, võidud ei tulnud kergelt. Medali saamiseks tuli vaeva näha,» rääkis Berg, kes ühegi võistleja saavutust eraldi välja ei toonud.

«Juuniorides on kaalukategooriad kõrgemad, aga osalejaid vähem. Samal ajal on noorimates vanuseklassides topeltarv võistlejaid ning konkurents suurem,» selgitas ta. «Kõik tartlased, kes turniiril osalesid, olid juba kogemustega õpilased. Sinna lähevad tegijad, sest katsetamiseks ruumi pole. Kõige tugevamad on venelased, aga ka teisi ei saa alahinnata.»

Kuigi otseselt ei ole treeningutel mingeid erilisi muudatusi tehtud, on 2020. aasta alanud tartlastele väga hästi. «Kogu aeg käib järjepidev töö ning need ongi nüüd selle töö tulemused,» märkis Berg.

Tartlased kõrgel kohal

Veebruari alguses võitsid tartlased U12 vanuseklassis Aitado võistkondlikul karikavõistlusel hõbemedalid ning olid Eesti klubidest teisel kohal. Jaanuaris püsisid tartlased esikolmikus U18 vanuseklassi Baltimaade meistrivõistlustel.