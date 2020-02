Enn Raadik: mis kasu toob kruusateede vangerdamine riigile?

Minu arvates on selleks kutsutud ja seatud maanteeamet oma teadmiste, oskuste, personali ja rahastusega, mitte omavalitsused, kellel napib selleks teadmisi ja raha.

Riik vabaneb ligemale 3000 kilomeetrist halvas olukorras kruusateedest ja omavalitsused peavad tulevikus neid teid rekonstrueerima ja leidma rahastuse.

Teise probleemina näen ühistranspordi korraldamist ja tõrgeteta toimimist. Ühistransporti korraldatakse ja rahastatakse ühistranspordikeskuste ja maanteeameti kaudu. Bussid sõidavad kindlate liinigraafikute alusel, mitu ­liini on graafiku poolest omavahel seotud, seetõttu tuleb tagada bussidele aasta ringi häireteta liiklus teedel ja tänavatel.

Kindlasti suudab teedehoidu paremini korraldada maanteeamet koos oma hooldepartneriga. Maanteed, mida kasutatakse ühistranspordi korraldamisel, peaksid valdavalt kuuluma riigile.

Üks valdadele teede üleandmise põhimõte on, et nii suurendatakse omavalitsuste iseotsustamist. Võib-­olla suuremates linnades ja nende ümbruses leidub selleks vajadus, kuid seal ei kavandata erilisi muudatusi teede kuuluvuses. Meie siin Põhja-Pärnumaa vallas küll ei tunne, et riigi kõrvalmaanteede puhul oleks valla otsustusõigus pärsitud või tegevus piiratud.

Üldine arvamus on, et teed, kus liigub keskmiselt 50 sõidukit ööpäevas, peaksid kuuluma omavalitsusele. Osaliselt võib sellega nõustuda, kuid kas metsaveod, põllumajandustööd, ühistransport, juurdepääsuteed riiklikult tähtsatele objektidele ja looduskaitsealadele on vaid omavalitsuste üles­anne?

Riik annab väga suure hulga viletsas seisukorras kruusateid omavalitsustele ja siis saab raporteerida, et programm «Kruusateed 2030. aastaks tolmuvabaks» on täidetud. Mis kasu on sellest hajaasustuspiirkondade elanikele? Kruusateed ju jäävad, muutub vaid teede haldaja. Exceli tabel näitab ­õigeid arve, kuid kas see näitab ka õigeid asju?