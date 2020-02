Asko Tamme ei salga, et liitus poliitikaga tselluloositehase pärast

See on muutunud Helsingi keskraamatukogu ja muude selliste avalike asutuste mõjul. Kujutan veel rohkem ette, et see on koht, kuhu tullakse asja ees, teist taga. Helsingis esimesel korrusel on tuhanded inimesed, ei ühtki raamatut. Teisel korrusel on natuke vähem inimesi, aga palju arvuteid ja igasugu töötubasid, aga ikka mitte ühtki raamatut. Need on alles kolmandal korrusel. Meil päris nii ei saa olla. Aga kujutan ette, et peaksid olema riiulid, tööruumid, et sinna tuldaks mängima ja jooksma. Ainult pisike osa peaks olema selline, kus saad vaikselt istuda ilma, et keegi kõnniks selja tagant läbi. Võib-olla see mõte, et väikesi töötegemise tubasid võiks olla kakskümmend, esimeses versioonis oli neid neli. Õppimise ja töötamise ruumid, koduvälise büroo võimalus.

Vaadates seda Moxiti lugu, kus keegi tahtis ametit ja keegi tahtis ametit hoida, siis kas sina tahtsid seda ametit?

Nagu välk selgest taevast ei tulnud siin midagi. Rääkisime läbi, ja kujunes. Jõulude ajal ei teadnud ma sellest muidugi veel midagi, siis ei olnud võimalik hinnata isegi seda, kas meid koalitsiooni kutsutakse. Ikka arutasime, mida keegi teha tahab ja mida oskab.

Ütlesid, et oli šokk ja unetu öö. Kas oli ka kõhklusi?

Ikka. Ma kardan. Olen vana inimene. Linna tunnen loomulikult. Ja objektiivselt, kui öeldakse, et Asko, saad hakkama, arvangi, et saan hakkama. Aga noh lihtsalt … Minu vanuses inimene võiks juba kergemat töökohta valida. Nüüd juhtus niimoodi, et valin kõige raskema töökoha. Ja kui ma sulle ütlen, siis ikkagi üks argument on just see, et olen natuke paremas positsioonis, et aru saada, kas seda uut muuseumi ja raamatukogu hoonet on võimalik ehitada. Mul on tuhat muud asja, aga selle tee käiksin mingis mõttes lõpuni.

Kas see on Tartu kõige pakilisem töö, kui koolimaju remonditakse laenu eest ja on lasteaedu, mille kohta teie endine erakonnakaaslane Kajar Lember on abilinnapeana öelnud, et kõige õigem oleks kokku lükata?

Ma saan aru, et pean nüüd hakkama tasakaalupunkti otsima, et kas, mis ja kuidas. Sellega, millised valikud on, tegeleb linnavarade osakond. Raha otsimise võimalused seejuures. Arvan, et sellist lasteaeda Tartust enam ei leia, mis tuleks kokku lükata. Tõsi on, et koolide remondikava – kui kuulata linnavarade osakonda – hinnatõusu tõttu venib, aga see läheb järjest edasi. Samasugune remondikava on lasteaedadele. See on peaaegu kõige olulisem töövaldkond, et millised on meil koolide ja lasteaedade ruumid, kui palju meil on lasteaiakohti ja kuidas neid majandame. Ei usu, et see ka minu jaoks mitteõpitav oleks. Aga miks ma töökoha võtsin, on ikka kultuurikeskuse küsimus.