Kliinikumi juhtimiskriisi tänane koosolek leidis aset avameelses õhkkonnas, otsuseid ei tehtud

Lember märkis aga, et üldkokkuvõttes jäi ta kohtumisega rahule, see oli väga avameelne. «Rääkisime nii vajalikest muudatustest, töörühmast kui ka töörühma visioonist ning kuulsime esmakordselt struktuurimuutuste sõnastatud eesmärki. Saime juurde kindlust, et me koos viime need muutused ellu,» ütles ta.

Nõukogu liige Kristjan Vassil, kes juhib paari nädala eest loodud struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma, ütles, et tõepoolest, see pooleteist tundi kulus rääkimiseks ja kuulamiseks. «Sedatüüpi kohtumisi on väga vaja, kuna väljaöeldud mure on juba väiksem mure ning samm lahenduse poole,» ütles ta. «Kõik leidsid ühemõtteliselt, et meil on tarvis liikuda lahenduste poole ning et sügavamasse kaevikusse pole mõtet varjuda.»