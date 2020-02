Otepääl toimub järjekordne Euroopa saunamaraton

Järjekorras XI Euroopa saunamaratoni start toimub kell 12 Pühajärve laululavalt, kuhu on ka kõik maratoonlastele kaasaelajad oodatud. Otepää linnarahvas saab saunasportlastele kaasa elada ka Otepää keskväljakul.

Saunamaratonist osavõtjate registreerimine toimub sel aastal 15. veebruaril Otepää gümnaasiumi spordihoones kell 9.00-11.30. Finiš on samuti gümnaasiumi juures, finiš on avatud kella 17.30. Spordihoones on võimalik ka riideid vahetada. Pärast maratoni pakutakse traditsiooniliselt kuuma suppi. Saunamaratoni pileteid tagasi ei osteta. Kui võistkond ei ilmu starti, siis piletiraha ei tagastata. Kaasas peab võistkonnal olema 35 eurot sularaha jälgimisseadme tagatisrahaks selle mittetagastamise või tahtliku lõhkumise eest.