Tartu ülikooli ja Kuressaare haigla esindajad arutlesid arstide järelkasvu üle saarel

Kohtumisel osalenud Saaremaa vallavanem Madis Kallas väljendas heameelt, et Kuressaare haigla taristu on heas seisus, ja tunnustas haigla tööd Tartu ülikooli arstiteaduse eriala üliõpilaste kaasamisel juba õpingute vältel. Kallas nentis, et Saaremaal on murekohaks erialaspetsialistide puudus. Näiteks on vähe silmaarste ja kõrva-nina-kurguarste. «Saarte eripära on see, et ka üksikjuhtumid päästavad olukorra. Juba üks Saaremaale tulnud arst on meile suure tähtsusega,» tõdes Kallas. Tema sõnul peaks senisest rohkem tutvustama tudengitele Saaremaa võimalusi ja pöörama enam tähelepanu nii noortele kui ka kogenud arstidele, kes on Saaremaalt pärit.

Saaremaale tööle

Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember leidis, et noorte kutsumine saarele tööle on kindlasti ka regionaalpoliitika küsimus ning selleks on vaja head koostööd kohalike omavalitsuste, teiste haiglate ja partneritega. «Saaremaale tööletuleku tingimused oleks vaja teha atraktiivsemaks. Olulisel kohal on ka tingimused, näiteks tasuta majutusvõimalus, mida haigla tudengitele juba pakub.»

Samas leidis Lember, et saarele ei too inimesi tööle mitte ainult raha: «Juba praktika ajal saavad tudengid aru meditsiini võimalikkusest Saaremaal – siin on patsiendid, keda saab ravida heade võimalustega haiglas,» ütles Lember, lisades, et Kuressaare haigla pluss on kindlasti noorte arstide suur võimalus eneseteostuseks. Ülikooli ja haigla suhete tihendamiseks pakkus Lember välja plaani, et arstiteaduse üliõpilased võiksid haiglas ühe valikainena suvepraktikat teha.

Kuressaare haigla juhatuse esimees Edward Laane kinnitas, et senine koostöö Tartu Ülikooliga on olnud väga hea ja külaskäik tihendab seda veelgi. «Ülikool on huvitatud sellest, et arstid saaksid töötada ka väljaspool suuremaid keskusi, ja meie soovime, et üha enam arste leiaks tee Kuressaare haiglasse,» ütles ta, rõhutades, et Kuressaare haiglas üliõpilastele pakutavad praktikakohad ja abiarstide ametipostid on alati täitunud heade kandidaatidega ning aina rohkem tuleb haiglasse ka arst-residente.

Järjepidev töö

Kuressaare haigla juhatuse esimees Märt Kõlli sõnul on suurema huvi praktikakohtade ja residentuuri vastu taganud järjepidev töö. «Siin käinutel tekib haiglakeskkonnast oma tunnetus, mis annab aimu, mida siin töötamine endast kujutab. Meie sammud on viinud selleni, et oleme viimastel aastatel värvanud juba kaks noort spetsialisti. Jääb ainult loota, et selline positiivne suundumus jätkub,» lausus ta.

Pärast ümarlauda tutvuti Kuressaare haigla osakondade ja laboritega ning arutleti koos praktikantidega mitmesuguste haigusjuhtude üle.