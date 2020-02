Hando Runnel pani nimekad inimesed laulu sisse

Tellijale

Kaante vahel on üle 130 luuletuse. Kõigis neis tuleb ette ees- ja perekonnanimesid, millest paljud on rohkem või vähem tuttavad paljudele, mõni aga teada vaid autorile. Mõni luuletus on pilkelisem ja mõni heatahtlikum, mõni ballaadilikum ja mõni epigrammilisem, enamasti on need ilmunud juba varem ja nüüd kaante vahele kokku nopitud.