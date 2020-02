Pikale veninud Moxit tõi Monica Rannale rohkem raha

Tellijale

Selle punkti juurde kuulub ka otsustamine, kui suure hüvitise abilinnapea Rand saab – võimalus on maksta seda kuni kolme kuu töötasu ulatuses. Tartu abilinnapea kuutasu on 4000 eurot.

Et volinikele pannakse ette kuldse keskteena maksta hüvitist kahe kuupalga jagu, ei olnud linnapea Urmas Klaas valmis eile kinnitama, ta teatas, et arutelu käib. Hoiak on aga, et nii Rand kui ka tervise tõttu lahkumisavalduse kirjutanud abilinnapea Madis Lepajõe võiksid hüvitist saada ühepalju.