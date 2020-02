Piret Bristol: meiegi oleme valinud

Aasta kõige mustemaks päevaks peetud jaanuari kolmas esmaspäev on möödas, kainestav argipäev saabunud ja kes tahab, võib rahulikult edasi pidutseda. Et meie veebruar on kuu, kus pidu – Tartu rahu, sõbrapäev, Eesti sünnipäev, vastlad – on alaline, siis on põhjust ka. Meie aja inimese emotsionaalset hoiakut kujundab ühtlasi hirm, et ressurss saab varsti otsa. Ta tahab saada seda, mille saamist on seni edasi lükanud.