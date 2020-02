Tartu õpetajate palga alammäärad tõusevad

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul ei ole kollektiivlepingu eesmärk reguleerida kõikide linna haridusasutuste töö- ja palgakorraldust detailselt, vaid leppida ülelinnaliselt kokku neis töötingimustes, mida kõik haridusasutused suudavad vastavalt oma eelarvevõimalustele täita. «Nii on kollektiivlepingus fikseeritud uued haridustöötajate palga alammäärad, kuid milliseks kujunevad aasta jooksul õpetajate tegelikud töötasud, see sõltub juba asutuste endi palgakorralduse põhimõtetest ning konkreetsetest töökokkulepetest. Näiteks eelmise aasta 11 kuu andmete põhjal kujunes 2019. aastal Tartu üldhariduskooli õpetaja keskmiseks töötasuks ligi 1570 eurot, mis on mõnevõrra kõrgem, kui riigis keskmiselt,» selgitas Lees.