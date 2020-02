Tartu noorsootöö keskusel on oma raadiosaade Noorteaken

Tartu noorsootöö keskus võttis noorte paremaks kaasamiseks koostöös raadiokanaliga Ring FM oma raadiosaate kasutusele juba eelmisel aastal. Varasem positiivne koostöö Tartumaal ja Lõuna-Eestis leviva raadiokanaliga päädis ühise otsusega alustada raadiosaatega, mis on suunatud just 7–26-aastastele noortele. Igas Noorteakna saates on vähemalt kaks saatekülalist, kes räägivad Tartu Noorsootöö Keskuse tegevustest ja projektidest ning muudest noortele suunatud päevakajalistest teemadest.

«Minu üks elu unistustest oli juhtida raadiosaadet, mis ongi nüüd täitunud. Saate tegemine on andnud mulle julgust, avatust ja teisiti mõtlemist, samuti laiendanud minu silmaringi erinevates valdkondades,» sõnas Noorteakna saatejuht Marianne Tamm, kes õpib Ülenurme Gümnaasiumi 12. klassis ning on projekti «Maalides head» eestvedaja.

Tamme sõnul on kõige keerulisem saatejuhiks olemise juures saate ettevalmistamine. «Keerulised on need olukorrad, kus raadiosaade kajastab mulle võõrast teemat ning see eeldab suurt eeltööd ning asjadega kurssi viimist,» märkis Tamm, kelle sõnul on saatekülaliste intervjueerimine väga õpetlik ja põnev.